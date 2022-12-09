盤中速報 - 華夏(1305)急拉2.14%報23.8元，成交2,999張

華夏(1305-TW)近5分K漲速2.14%，09日09:05報23.8元，成交2,999張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華夏(1305-TW)近5日股價上漲0.23%，所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數下跌4.85%。台灣加權指數下跌3.06%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,468 張
  • 外資買賣超：-1,769 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：+299 張
  • 融資增減：-101 張
  • 融券增減：+67 張

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