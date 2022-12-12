盤中速報 - 茂迪(6244)急拉2.92%報31.5元，成交1,995張

茂迪(6244-TW)近5分K漲速2.92%，12日09:00報31.5元，成交1,995張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
茂迪(6244-TW)近5日股價上漲14.07%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌3.32%。櫃買指數下跌1.95%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-706 張
- 外資買賣超：-1,016 張
- 投信買賣超：+184 張
- 自營商買賣超：+126 張
- 融資增減：+1,683 張
- 融券增減：+157 張
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投組標的成分
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