〈熱門股〉砷化鎵族群11月營收續低迷 股價拉回近1成

砷化鎵族群受整體智慧型手機庫存調整影響，今年以來營運表現相對低迷，11 月營收結果雖未再探底，但仍處在相對低谷，也拖累本周股價表現疲弱，包含穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 等，本周股價均拉回近 1 成。

穩懋 11 月營收達 12.16 億元，雖月增 0.6%，但仍年減 49%，累計今年前 11 月營收達 171.55 億元、年減 27.04%，由於年底、明年首季為產業傳統淡季，穩懋預期本季各應用別營運仍將衰退 1 成上下，整體營收將較第三季再下滑 11-13%。

穩懋認為，產業修正狀況將在明年首季步入尾聲，並預期明年第二季隨新一波需求回升後，將可望逐季回復到過往正常需求循環。

全新 11 月營收也下滑至 1.48 億元，月減 15.7%、年減 51.3%，營收呈現月減主因是 10 月微電子應用有急單所致，累計前 11 個月營收達 24.21 億元，年減 27.5%，雖然近期產業未有太大變化，但不至於再壞；宏捷科 11 月營收則微增至 1.25 億元，月增 1.2%、年減 70.7%，累計前 11 個月營收達 20.37 億元、年減 53.4%。