吳舜文新聞獎名單公布 嚴陳莉蓮：鼓勵媒體堅守專業 穩定社會

第三十六屆吳舜文新聞獎頒獎典禮於 12 月 8 日舉行，吳舜文新聞獎助基金會董事長嚴陳莉蓮表示，與基金會一同捍衛堅持「提倡客觀與公正的新聞報導」的理念，並支持鼓勵所有媒體人堅守專業、迎向挑戰，成為穩定社會的重要力量。

嚴陳莉蓮指出，新冠肺炎、地緣政治、氣候變遷、能源危機、通貨膨脹等因素交雜重塑了世界，也帶來許多挑戰，在這樣的環境下，人民「知」的權利更顯重要。

嚴陳莉蓮強調，好的理念需要傳承，因此，從今年開始，新聞獎特別增設「影音類新聞深度報導獎─學生組 」，不僅鼓勵年輕學子延續傳承，也希望為未來的新聞領域注入創新力量。

新北市市長侯友宜再次親臨現場擔任頒獎嘉賓並表示，特別推崇基金會 36 年來對新聞媒體的支持，也敬佩所有入圍者充分展現「好好做事情」的基本信念，讓新聞報導能夠從即時性到深度、從國際到台灣、從國家體制到社會的每個角落，多元化報導不僅滿足所有民眾知的權利，也讓政府能夠了解急需解決的問題，更透過新聞同業努力呈現的真實面相，產生對土地更強的聯結感，進而凝聚共識，繼續攜手往前走，讓這塊土地更加美好。

本屆評委總召集人蘇蘅表示，吳舜文新聞獎是國內最高新聞榮譽的標竿，今年參賽作品共 422 件，文字類 263 件，影音類 159 件，評委會先選出 36 件入圍作品，入圍率僅有 8.5%，最終選出 8 項大獎得主，得獎率僅 1.8%，而今年參賽作品也反映台灣民主自由的豐富面貌，從聲張社會正義、突顯社會弱勢，到不畏戰爭險惡的國際前線，均可見到台灣媒體同業身影，並帶來新的視野，在質量上均有所提升。

新聞獎每年邀請邀請國內專業資深新聞專業人士共同組成評委會，今年由蘇蘅擔任總召集人，谷玲玲、胡光夏、唐士哲、陳鳳馨、彭懷恩、詹慶齡、劉必榮、蕭菊貞等人擔任評委。

基於企業社會責任和使命感，裕隆集團創辦人吳舜文總裁自 1986 年創設吳舜文新聞獎助基金會，舉辦迄今邁向第三十六屆，以實際行動支持新聞從業人員，獎勵優質新聞作品，彰顯其對社會貢獻及影響力。