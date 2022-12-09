盤中速報 - 啟碁(6285)急跌-2.15%報86.6元，成交2,804張

啟碁(6285-TW)近5分K跌速2.15%，09日09:08報86.6元，成交2,804張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
啟碁(6285-TW)近5日股價下跌2.5%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.86%。台灣加權指數下跌3.06%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,424 張
- 外資買賣超：+1,695 張
- 投信買賣超：-330 張
- 自營商買賣超：+59 張
- 融資增減：+1,004 張
- 融券增減：+32 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.60%
$12,260
原投組報酬率
+17.22%
$11,722
投組標的成分
40%
3289
20%
5258
20%
4114
10%
3454
10%