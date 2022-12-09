盤中速報 - 波若威(3163)急跌-2.4%報56.9元，成交924張

波若威(3163-TW)近5分K跌速2.4%，09日09:08報56.9元，成交924張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

波若威(3163-TW)近5日股價下跌0.34%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.09%。櫃買指數下跌1.3%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,478 張
  • 外資買賣超：+1,497 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-19 張
  • 融資增減：-631 張
  • 融券增減：-111 張

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