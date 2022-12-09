盤中速報 - 波若威(3163)急跌-2.4%報56.9元，成交924張

波若威(3163-TW)近5分K跌速2.4%，09日09:08報56.9元，成交924張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
波若威(3163-TW)近5日股價下跌0.34%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.09%。櫃買指數下跌1.3%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,478 張
- 外資買賣超：+1,497 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-19 張
- 融資增減：-631 張
- 融券增減：-111 張
最新相關新聞
波若威(3163-TW)近5分K跌速2.4%，09日09:08報56.9元，成交924張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
波若威(3163-TW)近5日股價下跌0.34%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.09%。櫃買指數下跌1.3%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+17.81%
$11,781
原投組報酬率
+11.56%
$11,156
投組標的成分
40%
3289
20%
5258
20%
4114
10%
3454
10%