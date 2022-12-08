橫跨美加大型輸油管線Keystone因洩漏事故關閉 美油一度漲逾4%



根據多家外媒周四（8 日）報導，橫跨美國與加拿大的大型輸油管線 Keystone 發生洩漏意外，目前該管線已關閉。消息引發市場供應吃緊擔憂，美國原油期貨價格一度飆升逾 4%，但截稿前漲幅已收窄。

該管線所有者加拿大的 TC Energy 公司表示，洩漏事故發生當下已立即處哩，目前受影響管線已經被隔開，工作人員也在努力控制與回收石油。不過 TC Energy 並未立即提供原油洩漏的預估數字，也並未提供重啟管線供應的時間表。據悉，該管線約日產 62.2 萬桶石油。

消息傳出後，明年 1 月到期的西德州原油期貨一度飆漲逾 4%，但截稿前漲幅收窄至 1.40%，至每桶 73.02 美元；明年 2 月到期的布蘭特原油上漲 0.18%，至每桶 77.35 美元，漲幅變動不大。

北美最大原油轉運中心庫欣（Cushing）原油庫存水位已在今年 7 月以來新低，按季節來看庫存水位也居多年低點，同時美國中西部煉油廠的開工量達到去年 8 月以來新高，因此當關鍵輸油管線關閉時，會引起市場對供應方面的擔憂。交易員預估，管線關閉可能為維持幾天，因為原油已洩漏至河裡。

內布拉斯加環保署（Nebraska Department of Environment and Energy）證實，洩漏事故發生在堪薩斯州，而非內布拉斯加。美國管道和危險材料安全管理局（PHMSA）表示，已在堪薩斯州洩漏事故附近部署人員處理，確切洩漏原因仍在調查。