東科-KY元宇宙、非醫療新品明年出貨 獲利優於今年

影音揚聲器系統製造商東科 - KY(5225-TW) 今 (8) 日舉行法說，公司表示，隨著元宇宙與非醫療用輔聽器等新產品明年開始出貨，加上供應鏈逐漸回穩下，明年獲利有望再攀升。

東科表示，雖然明年整體大環境景氣不佳，不過從已掌握的訂單來看，除明年第一季淡季、為全年營運谷底外，預期第二季將逐步回穩、第三季達到高峰，力拚全年營收持平今年。

新產品方面，與澳洲品牌合作開發輔聽器，預計明年第一季底開始出貨、元宇宙相關 VR 設備則與中國 IT 品牌合作，同樣將於明年開始量產，隨著新產品放量，有望推升明年毛利率進一步攀升。

東科營收比重方面，韓系品牌占近 5 成、日系品牌占 1 成，其餘 4 成為歐美品牌。公司表示，各品牌的電視畫質往 4K、8K 邁進，加上影音串流平台興起，觀眾養成在家看電影的習慣，而具備 ATMOS 全景聲及沈浸式環繞音效的 Soundbar 成為大眾選擇，此現象也推升品牌拉貨動能轉強。

根據研調機構 IMARC Group 預估，2021 年全球 Soundbar 市場規模為 34 億美元， 2027 年規模將可達到 56 億美元，2022 年至 2027 年的年複合成長率為 9.19%。