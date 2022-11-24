聯發科八度拿下「台灣最佳國際品牌」 品牌價值大增近4成

聯發科 (2454-TW) 近期佳績頻傳，在「台灣國際品牌價值調查」中，以品牌價值 8.25 億美元，榮登「台灣最佳國際品牌」殊榮，成長幅度更是近 4 成，居各企業之首，同時也連續 8 年蟬聯台灣最有品牌影響力的半導體公司。

此外，聯發科日前也勇奪有企業永續奧斯卡之稱的最高榮譽《台灣十大永續典範企業獎》及《永續報告書白金獎》，並榮獲「人才發展領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「社會共融領袖獎」等單項永續績效大獎。

副董暨執行長、企業社會責任委員會主委蔡力行表示，聯發科技在追求經營績效之際，長期推動公司治理、環境共好、社會和創新價值等永續發展面向，在實踐企業公民責任上廣獲肯定，未來公司仍致力投入關鍵技術研發，攜手產業夥伴和市場客戶共創解決方案，發揮品牌價值和影響力，為永續發展的願景持續努力。

聯發科此次連續四年榮膺「台灣十大永續典範企業」，評選方式是搭配全面性考核企業永續性及 ESG 續效内容，除四度獲得「台灣十大永續典範企業獎」外，公司再度蟬聯「企業永續報告獎白金獎」、「人才發展領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」幾項單項績效類殊榮，是今年度繼「天下企業公民奬」獲得「大型企業」第八名後，聯發科多年來在永續績效上的表現再次獲得肯定。

聯發科強調，身為全球第四大 IC 設計公司，持續透過開發前端技術推動 IC 綠色創新，致力研發高功能、低耗能的消費性晶片，在產品耗能精進上，年減 23% 的能耗比率，相當供應台灣 17 萬戶家庭的一年用電量。

聯發科今年進一步呼應國際淨零排放趨勢，預定將於 2030 年達成全球集團辦公室電力使用 100% 再生能源、2050 年達到溫室氣體淨零排放，展現公司的永續行動力。

值得注意的是，聯發科為打造多元平等共融的職場及員工體驗所做的努力，創辦竹科最大的企業幼兒園及 800 坪運動中心，關心同仁身心平衡與健康，公司內部也培養多元意識的建立，包括關注外籍同仁、職場父母及年輕新世代員工等不同的需要，提供育兒支援機制、印度員工排燈節的慶祝活動，並成立科技女性交流的 Women in Tek 成長團體，積極打造多元友善職場，讓每位同仁在國際舞台上發揮與成長。

聯發科此次八度榮登「台灣最佳國際品牌」榮譽榜，品牌價值相較於前年度大幅成長，幅度居各企業之首，名列台灣 25 大國際品牌第 4 名，品牌價值創下歷年最高，也是唯一的半導體公司。

聯發科說，公司與全球客戶夥伴密切合作，持續耕耘品牌價值，成為國際一線品牌最堅強的技術後盾，並透過多元方式傳遞品牌價值，與目標受眾清楚傳達品牌願景及理念，使品牌好感度提升，在激烈的市場中展現強勁的競爭力。

聯發科 25 年來累積厚實技術，力求讓科技提升及豐富大眾生活，讓使用者感受品牌承諾。每年全球有超過 20 億台電子裝置使用聯發科技的晶片組，滿足大眾生活、工作、娛樂各方面的需求，提供用戶最佳的使用體驗，累積成為深具影響力的國際品牌。

「台灣國際品牌價值調查」與國際制度接軌，採用與 Interbrand「全球百大品牌調查」相同的品牌鑑價系統，從逾千家台灣上市櫃企業中以財務、品牌角色及品牌強度等三項指標，衡量台灣品牌企業於國際市場定位之重要指標。