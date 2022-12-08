盤中速報 - 台康生技(6589)急拉2.01%報152.5元，成交4,696張

台康生技(6589-TW)近5分K漲速2.01%，08日09:31報152.5元，成交4,696張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台康生技(6589-TW)近5日股價上漲10.62%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.22%。櫃買指數下跌0.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,949 張
- 外資買賣超：+2,174 張
- 投信買賣超：-65 張
- 自營商買賣超：+840 張
- 融資增減：+160 張
- 融券增減：+145 張
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