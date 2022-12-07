泰山：處分全家股權款約80億元 已入公司帳戶絕無掏空

泰山 (1218-TW) 在 5 日以鉅額逐筆交易方式完成處分 4.33 萬張全家 (5903-TW) 股權，交易總金額高達 80.97 億元，遭大股東龍邦 (2514-TW) 強烈質疑爲間接掏空泰山，泰山今 (7) 日指出，出售全家股票股款約 80 億元，已於今天全數撥入公司帳戶，屬於全體約 5 萬名泰山股東所有，絕無掏空，對不實指控也將採取法律行動。

同時，泰山今天也發表聲明指出，出售過程經 12 月 2 日審計委員會通過，董事會絕對多數董事的支持、同意並明確授權，後續執行程序悉依授權範圍及法規進行。

針對處分全家便利商店股權 4.33 萬張，泰山強調，處分此業外投資，除了為全體股東創造 54 億元獲利之外，經營團隊將可更專注於本業經營，減少對業外收益的依賴，為企業永續經營及成長的正向決策。

泰山並指出，泰山身為食品業的優等生，近三年累計配發股利每股 3.3 元，針對不實指控及報導，泰山將採取法律行動，維護公司商譽。

泰山 5 日以鉅額逐筆交易方式完成處分 4.33 萬張全家股權，總交易金額爲 80.97 億元，這筆處分股權案獲利金額爲 54.53 億元。而龍邦集團在 5 日也加碼買進泰山股權，龍邦集團目前累計持有泰山的股權比例已衝高到 46.92%。

在泰山公司派與龍邦之間的經營權之爭及紛爭加劇同時，今天龍邦及泰山雙雙下跌，收盤泰山下跌 0.75 元或 1.92%，收盤價報 38.4 元，龍邦收盤下跌 0.4 元或 2.22%，收盤價報 17.65 元。