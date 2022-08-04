尖點上半年獲利成長6.9% EPS1.59元 Q3看法保守

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (4) 日公布最新財報，第二季稅後純益 1.24 億元，每股純益 0.87 元，上半年稅後純益 2.26 億元，年增 6.97%，每股純益 1.59 元，尖點對第三季營運展望保守，營收估微幅衰退到持平，主因消費性產品調整庫存影響。

不過，尖點認為，第三季半導體及伺服器相關應用市場，仍有成長空間。

尖點第二季營收 8.92 億元，毛利率 31.8%，季減 0.61 個百分點，年減 1.93 個百分點，稅後純益 1.24 億元，年增 4.08%，季增 33.31%，每股純益 0.87 元。

尖點上半年營收 18.1 億元，毛利率 31.5%，年減 1.57 個百分點，稅後純益為 2.26 億元，年增 6.97%，每股純益為 1.59 元。

尖點第二季營收結構中，鑽針營收約占比重 60.3%，鑽孔服務約占比重 39.7%；以地區分佈，中國占比 59%、台灣占 35%、其他占 6%。 第二季產能利用率部分，約鑽針 85%，鑽孔 62％；在產品應用上，PCB 占比 33%，High Layer Count 14％，HDI 20％，IC 載板 28％，軟板 5％。

尖點第二季業績低於先前法說會預期，主因整體供應鏈庫存調整、終端需求保守且低迷，展望第三季，尖點表示，消費性產品仍在庫存調整，不過半導體、伺服器仍有成長空間，第三季估營收微幅衰退到持平，期望以調整產品組合而有對獲利的增進效果。

尖點今年原規劃把鑽針產能由每月 2500 萬支提升到 2800 萬支，此一計劃並沒有改變，不過受中國封控影響，時程略為延後，原估 7 月量產時間延後到 9 月底或 10 月裝機。

尖點今天並同時公布 7 月營收，達 2.84 億元，月減 2.56%，年減 15.98%，2022 年前 7 月營收為 20.94 億元，年增 2.09%。