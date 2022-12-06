盤中速報 - 矽力-KY(6415)股價急跌至529.0元，跌幅達7.03%

矽力-KY(6415-TW)06日10:02股價下跌40元，報529.0元，跌幅7.03%，成交1,139張。

矽力-KY(6415-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC 之研發設計及銷售。

近5日股價上漲18.91%，台灣加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-392 張
  • 外資買賣超：-915 張
  • 投信買賣超：+553 張
  • 自營商買賣超：-30 張
  • 融資增減：+66 張
  • 融券增減：+62 張

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