盤中速報 - 景碩(3189)急跌-2.33%報125.5元，成交7,582張

景碩(3189-TW)近5分K跌速2.33%，07日09:07報125.5元，成交7,582張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
景碩(3189-TW)近5日股價上漲11.16%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.84%。台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9,535 張
- 外資買賣超：+7,660 張
- 投信買賣超：+2,631 張
- 自營商買賣超：-756 張
- 融資增減：-1,241 張
- 融券增減：+293 張
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