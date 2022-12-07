盤中速報 - 景碩(3189)急跌-2.33%報125.5元，成交7,582張

景碩(3189-TW)近5分K跌速2.33%，07日09:07報125.5元，成交7,582張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

景碩(3189-TW)近5日股價上漲11.16%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.84%。台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+9,535 張
  • 外資買賣超：+7,660 張
  • 投信買賣超：+2,631 張
  • 自營商買賣超：-756 張
  • 融資增減：-1,241 張
  • 融券增減：+293 張

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