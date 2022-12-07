盤中速報 - 華航(2610)急拉2.65%報19.35元，成交12,367張

華航(2610-TW)近5分K漲速2.65%，07日09:07報19.35元，成交12,367張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華航(2610-TW)近5日股價上漲4.41%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌3.21%。台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-45,033 張
  • 外資買賣超：-47,245 張
  • 投信買賣超：-244 張
  • 自營商買賣超：+2,456 張
  • 融資增減：-2,964 張
  • 融券增減：-3,026 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+34.09%

$13,409

原投組報酬率

+27.28%

$12,728

投組標的成分

  • 40%

    宜特

    3289

  • 20%

    M31

    6643

  • 20%

    台耀

    4746

  • 10%

    寶齡富錦

    1760

  • 10%

    摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞