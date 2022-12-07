盤中速報 - 華航(2610)急拉2.65%報19.35元，成交12,367張

華航(2610-TW)近5分K漲速2.65%，07日09:07報19.35元，成交12,367張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華航(2610-TW)近5日股價上漲4.41%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌3.21%。台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-45,033 張
- 外資買賣超：-47,245 張
- 投信買賣超：-244 張
- 自營商買賣超：+2,456 張
- 融資增減：-2,964 張
- 融券增減：-3,026 張
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投組標的成分
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