隱形富豪首選豪宅產品 「大宅豐鼎」改寫豐原天際線

「護國神山」台積電在巴菲特光環加持、及總裁魏哲家自集中市場加碼買進股票雙重喜訊下，一週股價漲幅逾 10%，股價回升，讓不少台積電小股東歡喜賣股、獲利出場，另在房產市場中尋求資金配置新標的。

股市動態牽動近期房市變化，全台大城市、精華地段銷售案場特別有感，以房市蓬勃發展的台中市為例，豐原區核心區段指標大案「大宅豐鼎」，除地段超優質外，又是大面積基地開發，且打造地上 28 層、地下 5 層建築，是豐原區最高地標，細緻且頂尖的規劃，堪稱是獻給豐原區隱形富豪的層峰豪宅產品，甫推案就在當地掀起話題討論。

富宇建設為「大宅豐鼎」一案大手筆打造沉浸式賞屋中心「富宇超越館」，路過民眾都誤以為是高檔餐廳。

台中房市早期以七期豪宅聚落聞名全台，有趣的是，七期豪宅區內不少上億元豪宅買方，都來自豐原，足見豐原企業主實力之雄厚，事實上，豐原區是台中縣市未合併前的「縣城一哥」，交通網絡、生活機能都十分豐沛，也因產業、商業行為蓬勃發展，造就當地眾多出色的中小企業主，這群企業主的住的需求隨時代演變持續升級，然而豐原區在今年之前都沒有七期等級的豪宅，在地隱形富豪只好買地自建，近幾年受限大環境缺工缺料，要打造舒適的家難度更高，區域對於豪宅的剛性需求應運而生。

「大宅豐鼎」由富宇建設耗時 5 年，整合逾兩千坪基地，大基地開發、建蔽率 29%，保留 1400 坪面積規劃歐式莊園中庭，超越台中銷售中豪宅規模，再加上地段坐落於豐原車站 5 分鐘步行可達，與廟東夜市、第一市場、陽明大樓都在剛剛好的距離，完美符合地段好、基地大、產品優的豪宅標準，為與客戶更精準溝通建築理念，該案更大手筆打造沉浸式賞屋中心「富宇超越館」，並舉辦藝文活動、推動社區公益等，回饋社會亦友善鄰里。

「大宅豐鼎」3D 外觀示意圖。

「大宅豐鼎」專案經理尤柏浩提到，國內房市受諸多不確定因素干擾，目前市場氛圍確實不如過往熱絡，但對於頂級客層而言，不動產仍是最穩定、保值的資產配置選項，加上豐原區多為穩扎穩打、實力雄厚的中小企業主，熱錢積累下置產需求更勝以往，「大宅豐鼎」的推出讓他們眼睛為之一亮，對眼光精準的高資產族群而言，更能讀懂購屋就要買在最優質地段、最頂級規劃、區域性地標，種種絕版優勢都加速高資產族群下訂購屋的速度。