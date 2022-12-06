〈喜迎中國防疫鬆綁〉大洋-KY、大略-KY連虧5季後 營運將走出谷底

大洋-KY董事長郭人豪。(鉅亨網資料照)
大洋-KY董事長郭人豪。(鉅亨網資料照)

市場傳出中國最快可能會在明 (7) 日宣布 10 項新冠肺炎鬆綁措施，隨著封控措施鬆綁，當地百貨商場業者大洋 - KY(5907-TW)、連鎖商旅業者大略 - KY(4804-TW) 在同樣連虧 5 季後，均可望受惠，大洋表示，只要接下來沒有封控，就能樂觀看待營運復甦。

外媒路透昨日援引知情人士消息指出，中國最快可能會在明日宣布 10 項新冠肺炎鬆綁措施，並計劃在明年 1 月將防控從目前最嚴格的「乙類甲管」降至「乙類乙管」。

大洋受到中國疫情衝擊，連虧 5 季，大洋認為，中國已離解封不遠，而未來展望能否樂觀，百分之九十九取決於封控措施。

大洋不諱言，自 3 月至 11 月旗下店點每個月皆有暫停營業狀況，14 家店有多達 10 家店受衝擊，因而造成連續虧損。

截至目前，大洋在中國 9 個城市共擁有 14 家百貨店點，其中 5 個為自有，其餘採租賃方式經營，大洋表示，在去年開出上海大洋晶典千樹購物中心後，將朝打造全中國知名新商業體前進。

而另一業者大略除了提供婚禮服務，主要經營位於上海的 4 家連鎖旅館，受中國疫情反反覆覆衝擊，已連虧 5 個季度，若中國持續放寬防疫措施，業務動能有望升溫，近來股價已收復票面價。

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