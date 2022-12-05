盤中速報 - 美食-KY(2723)急拉2.25%報136.5元，成交1,239張

美食-KY(2723-TW)近5分K漲速2.25%，05日09:43報136.5元，成交1,239張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美食-KY(2723-TW)近5日股價上漲18.92%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲11.12%。台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,337 張
  • 外資買賣超：-259 張
  • 投信買賣超：+933 張
  • 自營商買賣超：+663 張
  • 融資增減：-150 張
  • 融券增減：+26 張

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  • 20%

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    3289

  • 10%

    乙盛-KY

    5243

  • 10%

    新加坡大華黃金及綜合基金-USD

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