盤中速報 - 美食-KY(2723)急拉2.25%報136.5元，成交1,239張

美食-KY(2723-TW)近5分K漲速2.25%，05日09:43報136.5元，成交1,239張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美食-KY(2723-TW)近5日股價上漲18.92%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲11.12%。台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,337 張
- 外資買賣超：-259 張
- 投信買賣超：+933 張
- 自營商買賣超：+663 張
- 融資增減：-150 張
- 融券增減：+26 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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1513
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