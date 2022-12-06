〈貴金屬盤後〉美國數據再度沖淡Fed緩升息預期 金價跌破1800美元關卡

黃金期貨周一 (5 日) 收低，跌破 1800 美元，近日的數據顯示美國 11 月非農就業強力成長，且 ISM 非製造業指數意外強勁，讓市場擔憂聯準會 (Fed) 可能必須激進升息，帶動美元和美債殖利率上升。

2 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 28.30 美元或 1.6%，報每盎司 1781.30 美元，盤中稍早曾漲至 1822.90 美元，是交易最熱絡期貨自 8 月 10 日以來的最高價。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，金價周一從近四個月高點翻黑跌破整數關卡的走勢引人注目，代表近期頂部可能已經形成。金價在上周四突破 1800 美元，是 8 月中旬以來首次。

美國周一公布，ISM 非製造業指數升至 56.5，顯示美國服務業景氣意外強勁，並讓本來預估會降為 53.7 的投資人十分意外。數據公布後，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.6% 至 105.20，10 年期美債殖利率下降逾 8 個基點至 3.595%，黃金飽受賣壓。

Razaqzada 說，美國的經濟數據仍然大致正面，一些投資人再度質疑市場對美國終點利率的定價——目前略低於 5%。如果未來的數據依舊正面，通膨可能持續更久，導致 Fed 更不願在 2023 年上半年之初暫緩升息。

金價過去一個月以來穩定上漲，最活絡期貨上周曾突破 200 日移動均線。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說，在周一的服務業景氣以外，上周五的就業報告對黃金來說更是一大挫敗，11 月就業人口增幅遠超過市場預期，加上工資增幅仍強，都強化一件事：Fed 抗通膨之路仍然漫長。

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