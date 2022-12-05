12月上旬面板報價全尺寸持平 估IT面板全月仍小跌

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (5) 日公布 12 月上旬面板報價統計結果，包含電視、顯示器、筆電等各尺寸面板價格均與上月底持平，集邦研究副總范博毓表示，電視面板在歷經 2 個月微幅上漲後，廠商本月對漲價態度轉趨保守，估全月將呈現持平，顯示器、筆電等 IT 面板全月則維持小跌格局。

范博毓指出，電視面板漲勢暫歇，主因是時序逼近年底，部分品牌廠商仍嚴控庫存金額、水位，同時中國雙 11 促銷雖不如預期，但考慮明年農曆春節落在元月，因此中國電視品牌並未大規模修正訂單，仍提前備貨預作準備，在多空因素影響下，讓面板廠對電視面板持續漲價態度轉趨保守。

依據集邦公布資料顯示，12 月上旬 32、43、55、65 吋電視面板報價分別落在 29、50、83、110 美元，均與上月底持平。

IT 面板價格同樣與上月底持平，范博毓表示，雖然顯示器面板需求持續弱勢，但在面板廠嚴格控管產出下，價格跌勢正逐漸收斂，預期本月 21.5 吋以下小尺寸顯示器面板價格可望持平，23.8、27 吋等主流尺寸則預期全月下跌 0.1-0.2 美元。

筆電面板需求同樣疲弱，但在面板廠不願增加產出、嚴格控管稼動率下，范博毓說，筆電面板價格跌幅同樣持續收斂中，估 11.6 吋面板價格本月將持平，14/15.6 吋 HD TN 面板價格本月也將出現止跌持平態勢，至於 14/15.6 FHD IPS 面板本月則預計下跌 0.2 美元。