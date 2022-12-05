電源供應器廠營收 群電、康舒前11月均創同期高

電源供應器廠營收出爐 群電、康舒前11月均創同期新高（圖：AFP）
電源供應器廠營收出爐 群電、康舒前11月均創同期新高（圖：AFP）

電源供應器廠今 (5) 日陸續公布營收，群電 (6412-TW) 前 11 月營收 380.36 億元，康舒 (6282-TW) 前 11 月營收 235.7 億元，年增 18.3%，兩家均創下同期新高。
      
群電 11 月營收 33.54 億元，月增 7.6%、年減 10.7%，累計前 11 個月營收 380.36 億元，年增 2.6%，公司指出，第四季營運回歸傳統淡季表現，高基期使營收降幅較明顯。

獲利方面，群電指出，受惠匯率、產品組合，第四季獲利率有望優於去年同期。展望明年，預計電競筆電電源、衛星通訊電源業務將穩健成長，加上伺服器電源與智慧建築事業布局有成，為營收成長添動能。

另一方面，康舒 11 月營收 20.24 億元，月減 0.8%、年減 7%，累計前 11 個月營收 235.72 億元，年增 18.3%。

康舒持續布局綠能事業，近期與子公司台康日能宣布與第一銀行簽署再生能源購電契約，預計明年起三年總轉供綠電量最高達 1290 萬度，提供第一銀行總行大樓及資訊大樓使用。

康舒今年綠電首先打入銀行產業，6 月跨入紡織業轉供德國不織布大廠科德寶 200 萬度綠電，8 月布局世貿中心國貿大樓，10 月切入科技業，提供緯穎 2140 萬度綠電，目前總綠電轉供量逾 3.6 億度。

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