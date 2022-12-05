〈全漢法說〉看好ATX 3.0帶動電源出貨 儲能布局2年後發酵

電源供應器廠全漢 (3015-TW) 今 (5) 日召開法說會，公司指出，隨著英特爾 13 代晶片持續出貨，將帶動 ATX 3.0 電源產品銷售，挹注後市營運表現，另外，儲能業務產品也將在 2024 年開始發酵。

全漢表示，英特爾推出 ATX 3.0 已成為英特爾 13 代 CPU、輝達 GPU 新平台關鍵電源規範，滿足這些新晶片高瓦數電源需求，隨著英特爾、輝達新品持續銷售，ATX 3.0 電源供應器可望進入替換潮。

全漢認為，儘管電腦市場疲軟，但新技術仍持續帶動產業成長，未來將會鎖定高瓦數電源產品，預計價格、獲利也會比目前中瓦數產品還高。

儲能布局方面，全漢將主攻三大面向，包含移動式儲能 (家用需求)、電池模組公司合作 (投資表前、表後市場)，以及輕量載具充電器產品。全漢指出，輕型電動車客戶將在 2 年後將開始推出產品，屆時可望帶動業務動能。

至於明年展望，全漢表示，將持續與多產業客戶開發，維持高毛利水準，網通仍是近期出貨主力，訂單能見度已達明年第一季。

全漢第三季 PC 電源營收比重下降至 24%，工業電腦 (IPC) 33%，Adapter 比重 19%，其他 (儲能等) 24%。

應用端來看，全漢通用型電源 21.5%、電競 20.5%、網通 (基地台、路由器等產品) 電源 34.5%，雲端與邊緣運算 (伺服器、網路接入網環節電源) 8%。

獲利方面，儘管全漢今年受電腦市場放緩影響，但毛利率仍持平去年，在匯兌利益挹注下，前三季每股純益也優於去年。