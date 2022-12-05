〈台股盤前〉上市櫃11月營收將出爐 拚站回萬五之上

台股 11 月強彈逾 1900 點，12 月以來也延續漲勢，上周五 (2 日) 則因權值股熄火拖累下，失守萬五大關，美股四大指數同樣漲跌互見，不過隨著美國聯準會擬放緩升息力道，有助盤勢資金回籠，今 (5) 日可望重回萬五之上，但仍須留意上市櫃個股 11 月營收表現狀況。

盤面焦點方面，宏達電 HTC 投入 VR 領域七年，大舉投入軟硬體設備、內容建置、平台等，市場近期傳出，宏達電內部考慮將數個開始獲利的 VR 部門，推動赴海外掛牌上市與募資，不過對此，宏達電不評論市場臆測。

隨著美中科技戰持續延燒，各大筆電、汽車品牌廠希望降低對中國依賴，以避免受美國擴大制裁中國供應鏈波及，其中，傳出品牌廠已要求成熟製程的 IC 供應商轉單至非中國企業，市場點名，聯電、力積電等可望受惠。

此外，隨著晶圓廠持續往先進製程邁進，為提升良率，所需再生晶圓數量顯著提高，據了解，國內兩大廠中砂、昇陽半皆已與晶圓代工大廠簽長約 (LTA)，期間長達數年，且簽約內容涵蓋保量也保價，可望成為明年半導體業中少數正成長廠商。

全球景氣面臨下行風險，時序也即將進入年底、科技廠傳統產業淡季，各大廠正積極儲糧過冬，其中 MLCC 廠今年前三季均維持獲利，且觀察包含國巨、華新科現金滿手，截至第三季底為主，現金水位分別達 370、170 億元上下，可望度過景氣寒冬，並為併購埋下伏筆。