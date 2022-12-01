〈能源盤後〉美原油庫存大減1260萬桶 支撐原油收高 但月線仍見下滑

原油期貨價格周三 (30 日) 收高，因美官方數據顯示，上周美國原油庫存下降近 1300 萬桶，且為連續第三周下降，令原油在周末 OPEC + 會議做出產量決議前獲得支撐力。

然而，WTI 原油和 Brent 原油價格本月仍收低，為過去 6 個月來第五次收低，交易者仍在尋覓中國是否有放寬防疫限制的跡象。

能源商品價格

供應數據

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (11/25 止) 美國原油庫存下降 1260 萬桶。此前連續 2 周庫存也下降。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周美國原油庫存下降 440 萬桶。外媒報導，美國石油協會周二晚間報告，上周美國原油庫存下降 790 萬桶。

INTL FCStone 能源分析師 Alex Hodes 周三報告指出，上周原油出口量達到近 3500 萬桶，原油和成品油出口量創下 1180 萬桶 / 日的歷史新高。

EIA 數據也顯上，上周汽油庫存增加 280 萬桶，蒸餾油庫存增加 350 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油庫存增加 60 萬桶，蒸餾油庫存增加 80 萬桶。

EIA 表示，上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存減少 40 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 的庫存減少 140 萬桶。

市場驅動力──中國和 OPEC+

中國面對罕見的反封控抗議浪潮，預計將開始放寬防疫限制，原油價格也因此獲得支撐力。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，中國需求仍然是下行風險的首要來源，因為各種防疫措施和相關的抗議活動為近期產品需求創造了充滿挑戰的環境。

「中國產品需求的狀況，以及持續升息是原油價格面臨的兩大下行風險。」他說。

交易者也關注石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 12 月 4 日將召開的會議。

周二報導稱 OPEC + 本周日會議將以視訊方式召開，RBC Capital 全球商品策略和中東和北非研究主管 Helima Croft 表示：「選擇以較平淡的視覺效果開會，似乎較可能做出現行政策展期的決議。」

11 月走勢

Sevens Report Research 的聯合編輯 Tyler Richey 表示，11 月油價下跌，係因「不確定性成為影響期貨價格的主要因素」。

11 月油價走勢一直與中國新冠疫情清零政策息息相關，因該政策對能源需求有重大影響。

Richey 稱，上周公布的美國經濟數據遠較預期疲弱，「令市場再次擔心未來恐出現深邃且痛苦的經濟衰退。」

WTI 周一盤中低點短暫觸及自去年 12 月來最低水準，同日 Brent 盤中低點則達今年 1 月以來最低水準。

他表示，目前 WTI 原油維持在 76 美元至 93 美元的「長期區間」，隨著時節進入今年最後一個月，交易者正評估「流動的基本面背景」。