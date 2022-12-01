觀光股連續噴出 解封概念股還有得選！

12 月起台灣在部分場合已口罩解禁，觀光、旅遊、飯店相關類股近期表現強勁；而中國仍飽受疫情及清零壓力，到了 11 月底，中國國務院的新聞發布會提出「快封快解、應解盡解」，對於防疫政策無明顯新規定，但在多個地區放寬防疫限制後，市場對於中國防疫管制逐步鬆綁期待提高，從台灣上市觀光指數短短 4 天就漲了 10.8% 來看就可知道解封概念股又成了短期盤面主流。

就過去經驗來看，相關類股在前幾年的疫情影響下先是重挫，後續在屢次的利多消息激勵下多少有短波段漲幅，又或者是階段式一步一步墊高，總之在疫情爆發後就有人會開始留意的需求回溫產業，終於快迎來真正需求大幅回溫的階段，而在這種情況之下，一定會有還沒明顯發動的類群，今天就是從中來找出值得留意的機會。

從解封速度來看，中國肯定是慢許多，因此營運多集中在中國市場的企業，相對就會更晚見到營運轉折點，而這也成了一個機會，今天要來看看股價處於年線下方，股價約走了一年時間空頭的 4137 麗豐 - KY。

麗豐 - KY 擁有美容連鎖品牌克麗緹娜，也積極發展醫美、抗衰老診所（目前有 5 家），生產銷售各式護膚保養品，營運有 95% 以上在中國，是標準的中國內需概念股，而這類股也是在中國防疫鬆綁後，值得期待的一塊，畢竟這次的鬆綁應不太會再重新加重防疫限制，市場需求回溫可期。

主要工廠在上海的麗豐，今年第二季受到中國封城影響，營收掉到谷底，年減將近 4 成，另外在處分旗下醫美診所認列業外損失，單季獲利 0.46 元創歷史新低。那時股價處於一路走低階段，但也沒有破 2020 年的低點，畢竟是屬於非常態性的利空，6 月解封後營收也回到正常水平，較可惜的是沒有看到明顯因為封城壓抑的需求反彈，回歸正常水平代表之前丟失的還沒賺回來，而營運旺季落在 Q4 的麗豐，尚未看到營運上特別的轉機，8、9、10 月營收都是個位數月成長。

麗豐約一週前召開法說會，整體對於明年的展望還未太過樂觀，畢竟現在大環境就不好，市場需求在還沒顯著回溫前先以求穩為主，穩定其主要通路克麗緹娜的規模。從近兩年的加盟店數來看，2020 年減少 43 間，2021 年增加 195 間，今年目前約增加 25 間，擴張的速度是偏慢的，以提升品牌價值 / 形象、加強員工訓練、產品屢獲國際美容獎、持續研發創新等為主要加強方向。

從這樣的方向切入，在市場需求不振時，更是持續積累未來需求回溫時的爆發性，目前市場最關注的旅遊、觀光等需求是有報復性的業績回補沒錯，而內需消費市場或許爆發性較弱，但持續性預期可以拉得很長，搭配股價位階來看應值得波段上持續留意。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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