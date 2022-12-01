宏致車用及電子標籤大單入袋 明年營收向上

連接器廠宏致 (3605-TW) 接單報喜，不僅新增歐洲 Tier 1 車廠訂單，帶動明年車用業績可望年增 3 成，另外也拿到歐洲電子標籤的連接器大單，加上伺服器等網通應用持穩成長，將推升明年業績成長。

宏致董事長袁万丁認為，今年庫存壓力比較大一點，明年上半年整個產業還是比較低迷，但產業就是有人好、有人不好，第三季波動大，但接下來都是小波動，明年也一定要成長。

各應用來看，宏致表示，歐洲 Tier 1 車廠的訂單主要應用涵蓋 ADAS、影音系統的連接器，以及 ECU 等，明年車用營收可望有 3 成的成長，比重將從今年不到 10%，明年提升到雙位數。

宏致進一步指出，網通明年也會成長，由於新平台、新機種轉換，將同步帶動連接器及連接線出貨，整體商機較不受景氣影響，且公司網通應用不只伺服器、還有路由器、交換器等，明年整體網通可望成長 2 成，目前比重則約 3 成。

消費性電子方面，宏致坦言由於應用較多，各有消長，但有拿到一個歐洲電子標籤專案的連接器訂單，金額 8 億元，預計明年第二季開始出貨；筆電則持平看待。

宏致第三季雖然受到稼動率大幅下滑影響，導致本業罕見轉虧，第四季雖然因車用晶片還是有部分供貨不順，影響車用連接器出貨，營收下滑，但整體稼動率已開始回升。