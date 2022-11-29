〈陸港盤後〉市場觀察中國是否進一步鬆綁清零政策 A股、港股大漲

中國 A 股三大指數周二（29 日）收盤齊漲，滬指勁揚 2.31%，收復 3,100 點關卡，原因是中國爆發「白紙運動」後，投資人觀察中國政府是否可能進一步鬆綁「清零」政策，政府宣佈的搶救房市措施，也提振市場信心。

滬指周二收盤驟漲 2.31%，深證成指勁漲 2.40%，創業板指漲 1.78%。「北向資金」成交金額共計人民幣 1,115.82 億元。

房地產類股強勢表態，逾 30 檔個股攻上漲停，保險、銀行、旅遊、酒店餐飲、家居建材、釀酒等族群齊揚。

香港恒生指數收盤飆漲 5.24%，香港恒生科技指數狂漲 7.66%。

中國上海、北京等地民眾周日走上街頭舉行抗議活動，原因是被政府管控逾百日的新疆烏魯木齊，上周四發生住宅大樓火災，但社區防疫圍欄阻擋消防車，導致十人命喪火窟，引發眾怒。

對此，國家衛健委發言人米鋒周二在國務院聯防聯控機制記者會上表示，目前各地正在抓實抓細做好疫情防控，要根據檢測、流調結果，做好風險研判，精準判定風險區域；封控管理要「快封快解、應解盡解」，減少給民眾帶來的不便。

國家疾控局監督一司司長程有全在國務院聯防聯控機制記者會上說，近期民眾反映的問題，主要不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、「一刀切」、忽視民眾訴求，有的地方隨意擴大管控區域，一封了之，有的封控後，長時間不解封，有的地方未經批准，動不動就「靜默」。

與此同時，中國政府周一宣布建商股權融資措施，將允許上市建商賣股償還債務、發動併購案，為中國政府射出的穩房市「第三支箭」，以支持房市平穩健康發展。