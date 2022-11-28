菲利普莫里斯持有Swedish Match股份達93% 將收購餘股並將其下市

菲利普莫里斯國際公司 (PMI)(PM-US) 周一 (28 日) 表示，它現在已擁有 Swedish Match 的大量股份，可以啟動對其瑞典同行剩餘股份的強制贖回，並將其下市。

萬寶路製造商 PMI 在 5 月對這家瑞典菸草和尼古丁產品公司發起 160 億美元收購要約。

PMI CEO 歐爾札克 (Jacek Olczak) 發表聲明表示：「我們很高興獲得 Swedish Match 超過 90% 的股份，這使我們能夠啟動少數股權贖回程序，以收購剩餘的流通股，並要求該公司從股票市場下市。」

收購 Swedish Match 及其廣受歡迎的濕鼻煙「snus」產品和不含菸草的尼古丁袋「ZYN」，將有助於 PMI 實現其既定的目標，即擺脫有害健康的香菸並最終成為一家無菸公司。

歐爾札克說，「這項交易代表了我們在加速實現無菸未來的共同目標上的一個重要里程碑。」

PMI 最初提出的每股 106 瑞典克朗（約 10.21 美元）的報價，遭到激進股東 Elliott Management 和其他股東的強烈抵制，後來出價提高到 116 瑞典克朗。

Elliott 和其他前 10 大股東都決定在提高出價後出價，PMI 在 11 月初的初始要約期結束時獲得超過 83% 的批准。

不久之後，該交易的其餘反對者，包括持股約 1% 的 Framtiden 和持股不到 1% 的 Bronte Capital，也同意出售所持股份。