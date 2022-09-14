菲利普莫里斯延攬美國前FDA官員出任要職

由於菸草公司受到嚴格監管和公眾審查，菲利普莫里斯國際公司 (Philip Morris International Inc)(PM-US) 周三 (14 日) 表示，它已任命兩名前美國食品和藥物管理局 (FDA) 官員擔任關鍵職位。

這家萬寶路捲菸製造商表示，在 FDA 工作 20 多年的喬杜利 (Badrul Chowdhury) 已被任命為生命科學長，他之前服務於一家美國生物技術公司。

喬杜利的 LinkedIn 頁面顯示目前是 Savara (SVRA-US) 的醫療長，該公司專注於罕見的呼吸道疾病。

菲利普莫里斯去年因收購哮喘吸入器製造商 Vectura 而受到英國哮喘協會和英國肺臟基金會的抨擊。這兩個健康組織質疑它是否應該擁有一家公司是以治療因香菸引起的呼吸道疾病為主。

菸草業者還面臨監管機構、國會和州檢察長對其電子菸對青少年的吸引力的嚴格審查。

菲利普莫里斯說，來自 FDA 的霍爾曼 (Matthew Holman) 已被任命為美國科學參與和監管戰略副總裁。他將協助指導政策決策並監督菸草產品的監管科學研究計畫。

今年稍早，另一位前 FDA 官員雷寧漢 (Keagan Lenihan) 也加入菲利普莫里斯出任高級職務。