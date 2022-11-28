〈景氣燈號〉10月對策信號分數增1分 連二亮黃藍燈

國發會今 (28) 日發布 10 月景氣燈號統計結果，受惠電子新品挹注貿易面指標成長，加上內需回溫帶動批發、零售及餐飲業營業額等維持成長，綜合判斷分數較上月增加 1 分，達 18 分，燈號則連二亮黃藍燈，景氣領先、同時指標雖續呈下跌，但跌幅未再擴大。

從 9 項構成項目觀察，國發會表示，10 月機械及電機設備進口值由綠燈轉呈紅燈，分數增加 2 分，貨幣總計數 M1B 由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少 1 分，其餘 7 項燈號不變。

國發會分析，雖然貿易、內需指標相對有撐，但受全球經濟成長趨疲、終端市場需求疲弱，全球股市亦受影響等，觀察 10 月包含貨幣總計數 M1B、股價指數、工業生產指數、製造業銷售量指數、製造業營業氣候測驗點等，均續呈下滑。

展望未來，國發會認為，隨著歐美年終消費旺季及農曆新年備貨需求陸續釋出，且新興科技應用與數位轉型商機持續，將有助支撐出口，而國內外半導體供應鏈加大在台投資、綠能投資、投資台灣三大方案延續等，對投資動能也有助益，內需方面也隨疫情趨於常態化、國內鬆綁防疫管制措施等，維持穩健。

不過，國發會也提醒，全球通膨、升息壓力仍高，且俄烏戰爭未止，加上中國持續清零政策，仍是全球經濟前景不確定性，須密切關注後續發展，並妥為因應。