盤中速報 - 嘉裕(1417)股價拉至漲停，漲停價14.5元，成交11,554張

嘉裕(1417-TW)28日12:50上漲1.3元，股價漲停報14.5元，委買11張、委賣617張，成交11,554張。

主要業務為男女成衣。所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數近5日上漲0.36%。

嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲20.55%，台灣加權指數上漲1.89%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-95 張
  • 外資買賣超：-97 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：+248 張
  • 融券增減：+118 張

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