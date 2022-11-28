盤中速報 - 嘉裕(1417)股價拉至漲停，漲停價14.5元，成交11,554張

嘉裕(1417-TW)28日12:50上漲1.3元，股價漲停報14.5元，委買11張、委賣617張，成交11,554張。
主要業務為男女成衣。所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數近5日上漲0.36%。
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲20.55%，台灣加權指數上漲1.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-95 張
- 外資買賣超：-97 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：+248 張
- 融券增減：+118 張
最新相關新聞
嘉裕(1417-TW)28日12:50上漲1.3元，股價漲停報14.5元，委買11張、委賣617張，成交11,554張。
主要業務為男女成衣。所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數近5日上漲0.36%。
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲20.55%，台灣加權指數上漲1.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.81%
$12,881
原投組報酬率
+20.19%
$12,019
投組標的成分
40%
5425
20%
6515
20%
8222
10%
2457
10%