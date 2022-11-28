盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.68%報13.4元，成交1,251張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.68%，28日09:03報13.4元，成交1,251張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲20.55%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.36%。台灣加權指數上漲1.89%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-95 張
  • 外資買賣超：-97 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：+248 張
  • 融券增減：+118 張

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