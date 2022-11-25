盤中速報 - 嘉裕(1417)股價拉至漲停，漲停價13.2元，成交3,691張

嘉裕(1417-TW)25日11:23上漲1.2元，股價漲停報13.2元，委買1,629張，成交3,691張。
主要業務為男女成衣。所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數近5日上漲0.58%。
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲9.09%，台灣加權指數上漲1.71%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-139 張
- 外資買賣超：-140 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+422 張
- 融券增減：+54 張
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