盤中速報 - 嘉裕(1417)股價拉至漲停，漲停價13.2元，成交3,691張

嘉裕(1417-TW)25日11:23上漲1.2元，股價漲停報13.2元，委買1,629張，成交3,691張。

主要業務為男女成衣。所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數近5日上漲0.58%。

嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲9.09%，台灣加權指數上漲1.71%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-139 張
  • 外資買賣超：-140 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：+422 張
  • 融券增減：+54 張

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