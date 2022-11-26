〈熱門股〉嘉裕布局新事業有成 搭集團作帳行情創7個月高

嘉裕總經理張祖蕙。(鉅亨網資料照)
嘉裕總經理張祖蕙。(鉅亨網資料照)

服飾品牌業者嘉裕 (1417-TW) 布局新事業有成，加上裕隆 (2201-TW) 集團作帳行情帶動，周五股價直奔漲停價 13.2 元，創 7 個月高點，周漲 20.55%。

嘉裕表示，明年成衣服飾市況確實不是太好，但國軍服裝供售業務穩健，加上複合式餐飲新事業布局成效逐漸顯現，明年將擴大發展。

其中，新事業方面，嘉裕表示，首家複合式餐飲直營門市開幕後成長強勁，明年會針對這一塊擴大布局，並結合其他公司品牌產品，盼藉由人潮進一步帶動服飾本業表現。

以嘉裕四大事業營收比重來看，國軍服裝供售 45-50%、自有品牌 15%、ARMANI 中國代理 25%、複合式新事業 10-15%。

 
 

 

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