〈熱門股〉嘉裕布局新事業有成 搭集團作帳行情創7個月高

嘉裕總經理張祖蕙。(鉅亨網資料照)Tag嘉裕裕隆服飾服飾品牌業者嘉裕 (1417-TW) 布局新事業有成，加上裕隆 (2201-TW) 集團作帳行情帶動，周五股價直奔漲停價 13.2 元，創 7 個月高點，周漲 20.55%。 嘉裕表示，明年成衣服飾市況確實不是太好，但國軍服裝供售業務穩健，加上複合式餐飲新事業布局成效逐漸顯現，明年將擴大發展。 其中，新事業方面，嘉裕表示，首家複合式餐飲直營門市開幕後成長強勁，明年會針對這一塊擴大布局，並結合其他公司品牌產品，盼藉由人潮進一步帶動服飾本業表現。 以嘉裕四大事業營收比重來看，國軍服裝供售 45-50%、自有品牌 15%、ARMANI 中國代理 25%、複合式新事業 10-15%。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+17.06%$11,706原投組報酬率+10.07%$11,007投組標的成分40%台半542520%穎崴651520%寶一822210%飛宏245710%利安資金日本增長基金(美元)延伸閱讀嘉裕新事業效益顯現 明年擴大布局抗成衣市況波動〈熱門股〉迎多項利多 裕隆四雄周漲逾10%相關貼文