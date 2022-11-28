盤中速報 - 四維航(5608)急跌-2.19%報24.55元，成交11,982張

四維航(5608-TW)近5分K跌速2.19%，28日09:38報24.55元，成交11,982張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

四維航(5608-TW)近5日股價上漲2.48%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲3.69%。台灣加權指數上漲1.89%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7,606 張
  • 外資買賣超：+6,690 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+917 張
  • 融資增減：+652 張
  • 融券增減：-11,970 張

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