盤中速報 - 美時(1795)急拉2.1%報243.5元，成交11,111張

美時(1795-TW)近5分K漲速2.1%，28日09:23報243.5元，成交11,111張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美時(1795-TW)近5日股價上漲31.28%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲5.62%。台灣加權指數上漲1.89%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+10,758 張
  • 外資買賣超：+12,059 張
  • 投信買賣超：-804 張
  • 自營商買賣超：-497 張
  • 融資增減：-2,258 張
  • 融券增減：+1,298 張

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