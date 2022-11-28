盤中速報 - 美時(1795)急拉2.1%報243.5元，成交11,111張

美時(1795-TW)近5分K漲速2.1%，28日09:23報243.5元，成交11,111張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價上漲31.28%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲5.62%。台灣加權指數上漲1.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10,758 張
- 外資買賣超：+12,059 張
- 投信買賣超：-804 張
- 自營商買賣超：-497 張
- 融資增減：-2,258 張
- 融券增減：+1,298 張
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AI優化後報酬率
+15.02%
$11,502
原投組報酬率
+8.53%
$10,853
投組標的成分
40%
5425
20%
6515
20%
8222
10%
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