盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉2.01%報71.0元，成交1,765張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速2.01%，28日09:13報71.0元，成交1,765張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌4.66%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.02%。櫃買指數上漲0.27%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,504 張
- 外資買賣超：-1,196 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-308 張
- 融資增減：+248 張
- 融券增減：+668 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.42%
$11,442
原投組報酬率
+6.56%
$10,656
投組標的成分
40%
5425
20%
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20%
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