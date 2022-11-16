盤中速報 - 高端疫苗(6547)股價大漲至81.9元，漲幅達7.06%

高端疫苗(6547-TW)16日12:59股價上漲5.4元，報81.9元，漲幅7.06%，成交5,210張。

高端疫苗(6547-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為疫苗研發製造。生物製劑研發製造。

近5日股價上漲14.52%，櫃買指數上漲5.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,957 張
  • 外資買賣超：+3,890 張
  • 投信買賣超：-7 張
  • 自營商買賣超：+74 張
  • 融資增減：-553 張
  • 融券增減：-127 張

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