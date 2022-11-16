盤中速報 - 高端疫苗(6547)股價大漲至81.9元，漲幅達7.06%

高端疫苗(6547-TW)16日12:59股價上漲5.4元，報81.9元，漲幅7.06%，成交5,210張。
高端疫苗(6547-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為疫苗研發製造。生物製劑研發製造。
近5日股價上漲14.52%，櫃買指數上漲5.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,957 張
- 外資買賣超：+3,890 張
- 投信買賣超：-7 張
- 自營商買賣超：+74 張
- 融資增減：-553 張
- 融券增減：-127 張
最新相關新聞
高端疫苗(6547-TW)16日12:59股價上漲5.4元，報81.9元，漲幅7.06%，成交5,210張。
高端疫苗(6547-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為疫苗研發製造。生物製劑研發製造。
近5日股價上漲14.52%，櫃買指數上漲5.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.66%
$12,066
原投組報酬率
+13.11%
$11,311
投組標的成分
40%
6472
20%
6143
20%
3141
10%
6533
10%