盤中速報 - 合一(4743)急跌-2.39%報286.0元，成交9,497張

合一(4743-TW)近5分K跌速2.39%，24日09:28報286.0元，成交9,497張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

合一(4743-TW)近5日股價上漲12.87%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.58%。櫃買指數上漲0.57%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,724 張
  • 外資買賣超：+1,185 張
  • 投信買賣超：+893 張
  • 自營商買賣超：+646 張
  • 融資增減：+1,664 張
  • 融券增減：+405 張

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