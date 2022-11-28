盤中速報 - 華擎(3515)急拉6.23%報136.5元，成交378張

華擎(3515-TW)近5分K漲速6.23%，28日09:00報136.5元，成交378張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲3.8%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.34%。台灣加權指數上漲1.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,939 張
- 外資買賣超：-2,121 張
- 投信買賣超：+200 張
- 自營商買賣超：-18 張
- 融資增減：+430 張
- 融券增減：+178 張
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+35.11%
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原投組報酬率
+29.00%
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投組標的成分
40%
5425
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