台股站穩半年線 留意這兩大指標逆襲多頭氣勢

台股雖站穩半年線，但投信示警，目前短線漲幅已達滿足點加上成交量下滑，在指數高檔整理情況下，預期大盤在聯準會 12 月會議前空窗期，在半年線附近震盪整理機率大。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，11 月聯準會的會議紀錄唱「鴿」，加上通膨有回落趨勢，帶動這波台股週線反彈來到第四週收漲，且指數順利來到半年線之上。

孫傳恕表示，電子股第 3 季財報高峰已過，接下來主要將以國內金控法說為主，對指數影響較小，再者，台股選舉結果於週末塵埃落定，亦有助於穩定整體投資情緒，多頭氣勢延續機率大。

從資金面來看，孫傳恕指出，隨著升息預期放緩，有利於啟動台股年底的作夢行情，即使明年美國經濟衰退機率仍在，只要以軟著陸型態出現，則仍有利本波彈升走勢。

孫傳恕進一步指出，台股在歷年第 4 季的旺季效應與年底作帳行情下，上漲機率高，況且股市往往領先反映經濟衰退的負面訊息，衰退期間反而是指數開始反彈、尋找買點的時機。

孫傳恕分析，根據超過 70 年來的資料統計顯示，每逢經濟衰退時期，美股於經濟衰退前確實呈現負報酬，然一旦經濟真正進入衰退時，股市往往領先反彈，且在經濟衰退後 1 年、3 年，美股報酬率更是高達 2 成到 5 成多。

富蘭克林華美投信表示，外資 11 月持續回補台股，累積金額達 57.3 億美元，買盤創 2007 年以來的新高，推升大盤指數重新站回半年線，預料選後台股將由集團股、產業龍頭領軍，加上先前跌深的中小型股，EPS 已經修正一波，個股表現可望先有一波紅包行情。

富蘭克林華美投信分析，就目前市場投資氣氛看來，基本面表現不差的產業，在明年 2 月財報公布前，都有機會上演作夢行情，特別是選後，干擾因素又減低，加上市場預期 12 月份聯準會只升息 2 碼，不排除選後、至明年初在外資回補，內資看多的情況下，又有年底作帳行情加持，台股有望持續上演偏多行情。



