〈富邦金法說〉完成併購日盛金 台灣近6成人口都是富邦金客戶

富邦金 (2881-TW) 今(25)日舉行線上法說會，由於 11 月 11 日已正式合併日盛金控，達成金金併第一階段，也使得合計客戶數上升至佔台灣總人口約 58%。

富邦金今 (2022) 年前 9 月富邦金控稅後純益為 837.14 億元，每股純益(EPS)6.51 元持續領先金控同業，雖然稅後純益、每股純益雙雙為金控業之冠，但年減 36%。而旗下富邦人壽前三季獲利、淨值居壽險業第一；台北富邦銀行稅後純益及淨收益均創歷年新高。

截至 9 月底，富邦金控資產年成長 5.6%，總資產逾 10.7 兆，淨值為 5,521 億元，普通股每股淨值 36.80 元。資產報酬率與股東權益報酬率仍維持相當良好水準，資產報酬率 (ROA) 為 1.07%，股東權益報酬率 (ROE) 達 14.87%。

富邦金控於 11 月 11 日正式合併日盛金控，為台灣金融史上首宗「金金併」里程碑達成第一階段，截至 9 月底，富邦金控客戶數達 1352 萬人，包含日盛金控 (不重複)80 萬戶，合計客戶數佔台灣總人口約 58%。

富邦金表示，預計明年上半年將陸續完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等公司的整併，可進一步發揮合併綜效，擴大整體規模經濟與效益。

整併銀行業務後，北富銀的分行數將由 134 家拉升到 177 家，躍居民營銀行第一名，全體銀行排名也將由第 11 名提升到第 5 名，存放款市占率也都將提升，其中存款將從 5.27% 升至 5.84%，放款由 4.86% 升至 5.55%，可望雙雙超車國泰世華銀。

至於證券業務併購後的預期效益，富邦證的經紀業務市占率將從 5.09% 拉高到 8.09%，大幅向凱基證、元大證靠近；融資業務市占率將從 5.09% 拉高到 9.7%，一舉超越原本第二名的凱基證；複委託業務市佔率由 9.57% 拉高到 11.44%，可望擠下凱基證、元大證，躍居第三名，排在亞軍的永豐金證、冠軍的國泰證之後。