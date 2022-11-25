〈富邦金法說〉明年發得出股利！逾1100億元未分配盈餘可分派

富邦金 (2881-TW) 今(25)日召開法說會，由於今 (2022) 年前三季獲利衰退 36%，明年是否發得出股利為法人焦點，總經理韓蔚廷表示，仍希望維持穩定股利政策，扣掉特別盈餘公積，仍有超過 1100 億元的未分配盈餘可作為股利分派。

韓蔚廷表示，富邦金會維持穩定的股利政策，也了解股東期望，會依業務發展等需要作平衡建議，但實際股利仍要待明年董事會決議後才會明確。

韓蔚廷進一步指出，截至 9 月底，未分配盈餘 3900 億元，就算扣掉特別盈餘公積 2740 億元，還有超過 1100 億元的盈餘可作為股利分配，包括特別股股東也可從未分配盈餘獲得特別股息的分派。

富邦人壽雖受疫情衝擊、升息效應及資本市場震盪下，截至 9 月底獲利、淨值排名壽險業界第一，初年度、續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二，市場大幅震盪下仍維持良好投資績效，外匯部位管理得宜，投資報酬率達 5.55%。受資本市場波動影響，淨值比仍維持約 5.0%，RBC 逾 300%。富邦人壽的投資組合中，9 月底國內股票金額為 3820 億元，占比 8.2%；國外股票投資資金額為 2578 億元，投資占比為 5.5%，以上 2 項投資金額和占比都較去年同期下滑。

台北富邦銀行資產規模年成長 12% 達 3.38 兆，稅後淨利成長 29% 達 187 億，稅後淨利位居市場第三。財管 AUM 年成長 11% 達 1.17 兆，包含境外財管 AUM 成長 33% 達 242 億。第三季單季 NIM 為 1.04%，存放利差為 1.27%。

富邦產險 2022 年前九月稅後淨損 170.9 億，若排除防疫保單影響，前九月稅後淨利為 43.5 億。前 9 月防疫險之直接損失近 490 億，自留損失約 302 億。簽單保費收入成長 6.7%，市佔率 25.2%，連續 41 年位居市場第一。投資績效良好，投資報酬率為 6.46%。

富邦證因台股受國際市場影響，價跌量縮，日均成交值較去年同期減少 36%，前三季證券稅後淨利 25.13 億，較去年同期減少。展望與日盛證券整併發揮效益，各項業務市佔可望提升。

富邦華一銀行 2022 年前 9 月稅後淨利較去年同期微幅成長，達人民幣 3.84 億元，放款規模穩健成長，資產負債組合調整帶動利息淨收益年增 8.4%，資產品質維持穩健目標。