罕見反向信號出現 Fundstrat研究主管：標普年底前有望漲12%

做為近期最看多的華爾街分析師，Fundstrat 研究主管 Tom Lee 在本周的報告中指出，美股出現極為罕見的反向信號，表明未來將強勁上漲。

Lee 指出，周二 (22 日) 的期權看跌 / 看漲未平倉比 (Put/Call Ratio, PCR) 飆升至 1.0 以上，同日的標普 500 指數也漲超 1%。這一信號令人費解，因為 PCR 通常在股市下跌而不是股市強漲時飆升。

PCR 是一項技術指標，有助於衡量投資者情緒。PCR 為 1 時，表明市場看漲與看跌力量相同，而當 PCR 變得異常高時，意味著大量的看跌期權被買入，代表投資者更傾向於看跌而不是看漲股市。

Lee 指出，PCR 飆升通常發生在下跌時，這是合理的，市場交易下跌，投資者尋求避險，因此買入看跌期權。但 PCR 在周二由 0.64 躍升至 1.35 時，標普 500 指數卻大漲近 1.4%。

據 Fundstrat 的數據，自 1997 年以來，在標普 500 指數漲幅超過 1% 的同一天，PCR 飆升至 1 以上的情況，過去只出現過三次。

他補充說，這三次情況下「股票的遠期回報非常好」。它分別發生在 1997 年 2 月、2008 年 11 月和 2020 年 3 月，而在這些時間接下來的幾個月和一年裡，股市都出現了大幅上漲。

Lee 表示，標普 500 指數未來 3 個月、6 個月和 12 個月的平均遠期回報率，分別為 3.7%、17.5% 和 35.8%，之後 6 個月和 12 個月獲得正向遠期回報率的機率為 100%。

Lee 相信，這一反向信號加上年底 1 季節性因素，標普 500 指數到年底可能飆升至 4500 點，相當於自目前點位上漲約 12%。