企業購買獎品供員工摸彩 要開統一發票

尾牙旺季即將到來，不少企業會提供摸彩獎品並以無償方式移轉給員工，南區國稅局提醒，企業贈送給員工摸彩獎品，依營業稅法規定屬銷售行為，應以時價開立統一發票給營業人自己，且該發票的進項稅額不得申報扣抵銷項稅額。

南區國稅局表示，營業人將購買商品，無償轉作酬勞員工或客戶，如購入時尚未決定供作酬勞員工或交際應酬用，是以進貨或有關損費科目列帳，其購買時所支付的進項稅額已申報扣抵銷項稅額者，應於該商品轉作酬勞員工或交際應酬用時，依視為銷售的規定，以時價開立統一發票，並列入當期銷售額申報營業稅。

南區國稅局進一步指出，該張發票買受人為營業人自己，其扣抵聯應由營業人於開立後自行截角或加蓋戳記作廢，不得申報扣抵銷項稅額。

而如果該商品在購入時就已決定供作酬勞員工或交際使用，並以各該科目列帳，且購入該項商品所支付的進項稅額未申報扣抵銷項稅額者，可免視為銷售並免開統一發票。

舉例來說，甲公司購買商品 50 件，金額 40 萬元、稅額 2 萬元，以進貨科目列帳，且進項稅額已申報扣抵銷項稅額，之後甲公司舉辦年終尾牙餐會時，提供其中 30 件商品作為摸彩獎品時，應依前揭規定，以時價開立統一發票並申報銷售額，列入當期銷售額申報繳納營業稅。

南區國稅局說，該張發票買受人為營業人自己，其扣抵聯應由營業人於開立後自行截角或加蓋戳記作廢，應留意不得申報扣抵銷項稅額，以免因違反規定而受罰。

南區國稅局提醒，營業人應確實開立統一發票，如有短漏報情事，在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定調查人員進行調查前，依稅捐稽徵法第 48 之 1 自動補報補繳稅款及加計利息，可免除稅法相關處罰。

