盤中速報 - 康那香(9919)急拉2.31%報17.75元，成交2,597張

康那香(9919-TW)近5分K漲速2.31%，22日09:38報17.75元，成交2,597張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

康那香(9919-TW)近5日股價下跌2.63%，所屬產業為其他業，相關其他類指數下跌0.67%。台灣加權指數上漲2.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,302 張
  • 外資買賣超：-1,284 張
  • 投信買賣超：+7 張
  • 自營商買賣超：-25 張
  • 融資增減：-70 張
  • 融券增減：+143 張

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