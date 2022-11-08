盤中速報 - 康那香(9919)急拉2.13%報16.75元，成交4,728張

康那香(9919-TW)近5分K漲速2.13%，08日09:57報16.75元，成交4,728張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康那香(9919-TW)近5日股價上漲6.91%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲3.72%。台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+293 張
- 外資買賣超：+291 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：+50 張
- 融券增減：+148 張
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