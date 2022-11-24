不受經濟衰退風險影響 生技產業靠兩利多後市看漲

雖然近期投資氛圍好轉，但美國經濟面臨衰退疑慮仍未退散，統計自 1980 年至 2020 年美國經濟衰退期間，受景氣循環影響性相對低的醫療產業，企業平均獲利成長幅度超過 20%，明顯優於其他產業，看好在新藥研發與併購議題加持下，後市看漲。

PGIM 保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，醫療產業營收的驅動力，主要來自創新藥品上市進度及專利權過期藥品件數多寡，因此在面臨經濟成長逆風因子的環境下，只要醫療產業持續發展創新藥品且順利獲准上市，相關企業的獲利動能都能持續蓬勃成長。

以默克藥廠為例，該公司第 3 季財報營收年增幅達 14%，加上用於治療肺動脈高血壓的新藥 Sotatercept，傳出第 3 期正向臨床實驗結果，不僅後續研發進度將持續受到市場關注，默克藥廠亦預期今年全球營收及獲利有機會較去年成長 20% 以上。

除了藥品外，今年來不少大型企業透過併購方式來提升產業競爭力，帶動醫療產業併購活動頻率增加，不僅有助產業加速整合，亦有利投資氣氛。

江宜虔認為，看好製藥廠透過新藥研發帶動的企業獲利，與生物科技產業目前相對低的本益比，建議可聚焦製藥類股與生技類股的比重，讓醫療類股配置在不確定的經濟環境中，展現追漲抗跌的防禦力

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，生技醫療產業不斷有新的利多消息傳出，除了研發資金投入創高，受制於疫情影響的企業併購案總額，2022 年上半年已達 177 億美元，超越前兩年 2020 年 72 億美元與 2021 年 139 億美元的水準，表現亮眼。

劉翠玲指出，醫療保健產業中的生技製藥、醫療通路與服務等防禦性領域，2023 年仍有望再次吸引資金進駐，包括: 生技族群持續受惠臨床數據成功解盲、新研發藥證獲准與大型企業併購中小型企業等相關利多題材，持續展現其創新趨勢與剛性需求特性，後勢仍可期待。

針對生技產業展望，富蘭克林華美投信認為，生技醫療類股具剛性需求支撐，無論景氣循環上行或下修，醫療服務與生技製藥類終究被全球市場龐大的需求追逐著，生技製藥類更是利多加持前景看俏。