世豐訂單能見度4個月 跨入電動車扣件應用

螺絲廠世豐 (2065-TW) 今 (24) 日召開法說，總經理陳駿彥表示，雖然明年營運看起來有挑戰，但目前訂單能見度仍維持 4 個月，此外，公司也跨入電動車扣件市場，預計 12 月取得電池模組鎖付螺絲的樣品訂單，明年將陸續進行送樣，將成為新動能。

陳駿彥表示，高雄廠取得 IATF 16949 認證車用扣件的生產認證後，就積極跟電池模組設備廠商開拓業務合作，並與台灣、中國、歐洲等地區客戶進行業務洽談，將成為未來一大營運動能。

既有業務上，陳駿彥表示，現階段客戶的回饋來看，明年業績較有壓力，回到較正常水準，但美洲地區居家 DIY 應用領域、建築工業領域對於螺絲產品仍保持一定市場需求，在手訂單仍有 3-4 個月水準。

而世豐與美洲客戶共同開發長尺寸結構用木螺絲產品，已取得美國 ICC 認證，為客戶唯一綁規合格供應商，將切入美國主要兩大居家修繕實體通路銷售，同樣規劃年底完成小量出貨，後續在美洲客戶擴大鋪貨下，也是另一新動能。

世豐為因應未來需求，也在越南設立新廠，預計年底動工，第一階段規劃月產 800 噸，較台灣廠區產能增加四成，預計明年第四季投產，生產中短尺寸之尖尾螺絲、鑽尾螺絲、烤漆螺絲等產品。

世豐表示，越南廠以出貨美洲、歐洲市場為主，且越南外銷歐洲零關稅、歐盟針對中國進口螺絲課徵反傾銷稅等，都成為新廠的競爭優勢，國際品牌客戶持續進行供應鏈採購分散策略，也有助越南廠爭取新客戶及訂單。