熱錢回來了！ 7檔運動概念股一次看，股匯雙創兩個月新高價！

一、股匯雙漲，多頭再起！

過去一週國際股市盤堅向上，美日台股市紛紛創反彈新高價，今日台股收盤上漲 1.20%，櫃買指數上漲 1.19%，目前加權指數和櫃買指數皆在突破半年線，上方只剩年線壓力，搭配新台幣升至兩個月來新高，多頭氣勢極強！

美股四大指數持續反彈格局，近一個月道瓊反彈 10%，那斯達克 4%，標普 500 指數 7.5%，費城半導體 19%，美股接下來可留意大型科技股何時會受到資金的青睞。

二、足球和籃球賽成焦點：運動概念股

魔獸來台灣後，掀起了一陣籃球旋風，再搭配 4 年一次的足球賽開踢，運動賽事頓時成了新聞媒體的寵兒及大家茶餘飯後的話題。相關概念股也就趁著這難得一見的熱潮跟著往上衝，那台股有哪些股票符合運動概念股呢？

運動概念股涵蓋了：鞋業、紡織業、健身房概念股。為了降低追高套牢的風險，透過最新的十月營收年增率成長、本益比小於 20 倍、今年前三季 EPS 大於１元等等邏輯，把基本面表現較差的股票剔除。利用此量化邏輯、今日的選股清單為：寶成 (9904) 十月營收年增率 36%、鈺齊 - KY(9802)十月營收年增率 32%、志強 - KY(6768)十月營收年增率 300%、光隆 (8916) 十月營收年增率 38%、遠東新 (1402) 十月營收年增率 5%，完整選股邏輯請見延伸閱讀：全民瘋運動概念股一次看！

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